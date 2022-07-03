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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kemal Sunal' paylaşımı

#Kemal Sunal#Ali Yerlikaya#İstanbul Valisi
İstanbul Valisi Yerlikayadan Kemal Sunal paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta sanatçı Kemal Sunal'ı vefatının 22. yılında andı.

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İşte İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımı...

Türk sinemasından bir Kemal Sunal geçti... Canlandırdığı karakterlerle, sanatçı kişiliğiyle Türk halkının gönlünde taht kurdu, unutulmaz izler bıraktı. Vefatının 22. yılında BÜYÜK USTA’yı rahmetle ve saygıyla anıyorum.

 

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#Kemal Sunal#Ali Yerlikaya#İstanbul Valisi

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