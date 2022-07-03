İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kemal Sunal' paylaşımı

İşte İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımı...
Türk sinemasından bir Kemal Sunal geçti... Canlandırdığı karakterlerle, sanatçı kişiliğiyle Türk halkının gönlünde taht kurdu, unutulmaz izler bıraktı. Vefatının 22. yılında BÜYÜK USTA’yı rahmetle ve saygıyla anıyorum.
Türk sinemasından bir #KemalSunal geçti📽🎞— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 3, 2022
Canlandırdığı karakterlerle, sanatçı kişiliğiyle Türk halkının gönlünde taht kurdu, unutulmaz izler bıraktı.
Vefatının 22. yılında BÜYÜK USTA’yı rahmetle ve saygıyla anıyorum.#3Temmuz#pazar pic.twitter.com/oSsNS1cNMf