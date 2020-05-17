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İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.05.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı 

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı 
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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Haliç videosu ile birlikte Melihat Gülses'in Haliç şarkısını paylaştı. 

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Haliç semalarını gösteren bir videoyu, Türk Müziği eleştirmeni ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses'in Haliç şarkısı ile birlikte paylaştı. Vali Yerlikaya, "İstanbul'un koynunda lâledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses'in güzel yorumuyla" yazarak Haliç için 2.17 dakikalık bir video paylaştı. Videoda Haliç ve kıyıları yukarıdan görülüyor.

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