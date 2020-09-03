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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilçe kaymakamımızla birlikte, Kovid-19 tedbirlerimiz, filyasyon takipleri, düğün, nikah, nişan gibi törenlerde maske, mesafe, temizlik denetim ve rehberlik çalışmalarımızla ilgili toplantı yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Sağlık için hepimiz için." ifadelerini kulandı.
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Son dakika haberi: 3 Eylül korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, 110 bin 225 Kovid-19 testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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