İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilçe kaymakamımızla birlikte, Kovid-19 tedbirlerimiz, filyasyon takipleri, düğün, nikah, nişan gibi törenlerde maske, mesafe, temizlik denetim ve rehberlik çalışmalarımızla ilgili toplantı yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Sağlık için hepimiz için." ifadelerini kulandı.

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