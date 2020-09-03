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GeriGündem İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı
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AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilçe kaymakamımızla birlikte, Kovid-19 tedbirlerimiz, filyasyon takipleri, düğün, nikah, nişan gibi törenlerde maske, mesafe, temizlik denetim ve rehberlik çalışmalarımızla ilgili toplantı yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Sağlık için hepimiz için." ifadelerini kulandı.

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