İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: 12500 ücretsiz sefer...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.
Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2020
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300,
İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak pic.twitter.com/2G4mCUuEUE
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