İstanbul Valisi Yerlikaya: 7-8-9 Ağustos'ta 30 bin 435 denetim yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "AVM, Pazaryeri, Toplu taşıma, Yeme-içme, Eğlence mekanı, Spor alanı ve İbadethaneler başta olmak üzere, 7-8-9 Ağustos'ta 18 ayrı başlıkta 30.435 denetim yapıldı. 9.317 adli ve idari işlem uygulandı." bilgileri yer aldı.



