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İstanbul Valisi Gül'den Filistin'e destek açıklaması

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#Davut Gül#İstanbul Valisi#Filistin
İstanbul Valisi Gülden Filistine destek açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 08:00

İstanbul Valisi Davut Gül, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ayda İstanbul'da 947 etkinliğin gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiç bir gösteriye tahsis edilmeyen Galata Köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar" dedi.

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#Davut Gül#İstanbul Valisi#Filistin

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