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İstanbul Valisi Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret

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#Davut Gül#Yılbaşı Tedbirleri#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İstanbul Valisi Gülden denetim yapan polis ekiplerine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 22:54

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Gül’e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Denetim noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayan Vali Gül, tatlı ikramında da bulundu.

İstanbul Valisi Gülden denetim yapan polis ekiplerine ziyaret



“ŞU AN İTİBARIYLA AKSAMA YOK"

Denetim noktasında açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Yılbaşı için 7/24 güvenlik kuvvetlerimiz; Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik görevinin başında. Köprünün üzerinde,Emniyet Müdürlüğümüzün görev yapan birimlerini ziyarete geldik. Onların da yeni yıllarını tebrik etmek için geldik. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. İstanbul'da özellikle yılbaşında yoğunluk daha da artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde vatandaşlarımızın trafik, asayiş gibi konularda sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Şu an itibarıyla aksayan bir yön yok. Allah kazasız belasız yeni yıla girmeyi ve 2024'te görev yapmayı nasip etsin" dedi.

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#Davut Gül#Yılbaşı Tedbirleri#15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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