Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 19 Mayıs paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs#İstanbul#Samsun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:41

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 6 ay önce vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü beraberindekileri Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl’ü ziyaretinden görüntüleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, ‘İki yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindekileri Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl’ü ziyaret etmiştik. Nejat Amcamız 6 ay önce vefat etti. Ondan geriye anılar ve hoş sohbeti kaldı. Mekânı cennet olsun.’ dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#19 Mayıs#İstanbul#Samsun

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık