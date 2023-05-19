İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 19 Mayıs paylaşımı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 6 ay önce vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü beraberindekileri Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl’ü ziyaretinden görüntüleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, ‘İki yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindekileri Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Nejat Ulugöl’ü ziyaret etmiştik. Nejat Amcamız 6 ay önce vefat etti. Ondan geriye anılar ve hoş sohbeti kaldı. Mekânı cennet olsun.’ dedi.