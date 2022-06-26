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İstanbul Valiliği'nden “Uyuşturucu ile Mücadale Günü’ne” özel çalışma

#İstanbul#Polis#Narkotik

İstanbul Valiliği tarafından “Uyuşturucu ile Mücadale Günü’ne” özel kısa film çalışması hazırlandı. İçişleri Bakanlığı’nın “En iyi narkotik polisi anne” projesinin rakamlarla anlatıldığı filmde annenin hassasiyeti konu ediliyor.

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İçişleri Bakanlığı'nın "En iyi narkotik polisi anne" projesinin rakamlarla anlatıldığı kısa filmde, annelerin hassasiyetinin önemine vurgu yapılıyor.

Filmde İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımına başlama döneminin yüzde 85.8 oranıyla en yoğun 15-24 yaş aralığında olduğu belirtiliyor. Uyuşturucu maddeyi kendi evinde kullananların yüzde 58.9'unun ailesiyle birlikte yaşadığının açıklandığı filmde, yüzde 72.3 oranında annelerin uyuşturucu madde kullanımını ilk öğrenen olduğuna bildiriliyor.

Kısa filmde, Narkolog Projesi kapsamında 12 bin 100 kişiyle yapılan anketin çarpıcı sonuçları açıklanıyor. Buna göre İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımına başlama dönemi yüzde 85.8 oranıyla en yoğun 15-24 yaş aralığında görülüyor. Uyuşturucu maddeyi kendi evinde kullananların yüzde 58.9'u ailesiyle birlikte aynı evde yaşıyor. Ailede uyuşturucu madde kullanımını ilk öğrenen yüzde 72.3 oranıyla anneler. İçişleri Bakanlığı bu sonuçlardan yola çıkarak 2020 yılında yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Sloganının 'En iyi narkotik polisi anne' olan projede, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adaylarını bilinçlendirilmesi hedeflendi.

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6 AYDA 78 BİN 976 GÖRÜŞME

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinde, sadece 2022 yılının ilk 6 ayında 78 bin 976 anne ve anne adayıyla görüştüğü anlatıldı. Uyuşturucu ile mücadelede anneleri bilinçlendirmek, çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmak istendiği vurgulandı. Kısa filmde 'Çünkü anneler bilir, uyuşturucu ile mücadele vatan görevidir' mesajı verildi.

İstanbul Valiliğinden “Uyuşturucu ile Mücadale Günü’ne” özel çalışma


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#İstanbul#Polis#Narkotik

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