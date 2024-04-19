İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından, kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili açıklama yapıldı.

Paylaşımda, "Meteorolojiye göre, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak yağış, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde fırtına, Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Denizi'mizde fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımızın; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

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AKOM: YARIN SAĞANAK VAR

İBB'ye bağlı AKOM, megakent için yaptığı hava durumu tahmininde yarın aralıklı sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 10-16 derece aralığında olacağını açıkladı.



