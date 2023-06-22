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İstanbul Valiliği: Olaya konu Vali Yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir

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#İstanbul Valiliği#Vali Yardımcısı#Müşavir
İstanbul Valiliği: Olaya konu Vali Yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 15:58

İstanbul Valiliği, "Irak asıllı Alman yolcunun, Vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerde ülkeye giriş yaptığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, vali yardımcısı olarak belirtilen kişinin hukuk müşaviri olduğu ve görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Haziran'da ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın illegal şekilde ülkemize girme girişimi, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve ülkemize girişi engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran'da geldiği ülkeye geri gönderilerek hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır. Olaya konu vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir. İlgili hukuk müşaviri ve olayda ihmali olabilecek diğer görevliler hakkında, olayın gerçekleştiği tarihte, Valiliğimizce İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş ve olayda bahsi geçen hukuk müşaviri görevden uzaklaştırılmıştır. Konu valiliğimizce ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmekte ve başlatılan hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

 

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#İstanbul Valiliği#Vali Yardımcısı#Müşavir

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