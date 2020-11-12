İstanbul Üniversitesi'nden lisansüstü derslerle ilgili önemli duyuru: Dersler online yapılacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden lisansüstü (yüksek lisans) dersleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Alınan karar gereği, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü derslerin çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi. İşte, Rektörlük'ten yapılan o açıklama...
"12.11.2020 tarihli İstanbul Üniversitesi Senatosu kararı gereğince, KOVID-19 küresel salgın sürecinin mevcut seyri dikkate alınarak ve bahar yarıyılı tekrardan değerlendirilmek üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü derslerin de çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte uygulama zorunluluğu gerektiren ders ve faaliyetler gerekli sağlık önlemleri alınmak şartıyla yüz yüze de yapılabilir."
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