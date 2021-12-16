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İstanbul Üniversitesi'nde olaylar çıktı

#İstanbul Üniversitesi#Üniversite#Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesinde olaylar çıktı

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yaşanan olayları protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde toplanan bir grup öğrenci slogan atmaya başladı. Bunun üzerine karşıt görüşlü öğrenciler de buraya geldi. İki grup arasında gerginlik çıktı.

Fakülteye polis ekipleri geldi. Çevik kuvvet polisleri ve üniversitenin özel güvenlik personelleri iki grup arasında durarak önlem aldı. Ancak arbede çıktı. Arbedeye polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Gruplardan biri fakülte dışına çıkarıldı. Grubun çıkarılmasının ardından güvenlik personeli tarafından fakültenin kapısı kilitlendi. Dışarı çıkarılan gruptakiler demir kapıya tekme atarak kapıyı açmaya çalıştı. Beyazıt'ta bulunan fakültenin dışarısına çıkarılan grup slogan atarak üniversitenin önünden uzaklaştı. Olaylarda gözaltına alınan olmazken polisin önlemi devam ediyor.

İstanbul Üniversitesinde olaylar çıktı


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