İstanbul uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak: Bisikletin kalbi İstanbul’da atacak

İstanbul, önümüzdeki günlerde, uluslararası bisiklet yarışına sahne olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği, dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek bisiklet yarışı ‘Tour of İstanbul’’un ikincisi 12 - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

32 BİN EURO ÖDÜL

Bu yıl bir üst kategoride yapılacak turnuvada toplam 32 bin 400 Euro ödül dağıtılacak. Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz’in katılımlarıyla tanıtılan İstanbul Bisiklet Turu’na 151 ülkeden 350 sporcu katılacak. Uluslararası yıldızların pedal çevireceği ve Çatalca, Şile, Beykoz, Yenikapı olmak üzere 4 etap halinde, toplam 488 kilometrelik güzergâhta yapılacak yarışlarda, bisikletçiler, Tarihi Yarımada, Galata Köprüsü, 15 Temmuz Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Polonezköy, Ağva gibi İstanbul’un gözde alanlarından da geçecek. Yarışçıların geçtiği bazı güzergahlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbullular, sporcuları yakından izleme fırsatı bulacak.

WORLD TEAM’LER

Düzenlendikten sadece 1 yıl sonra, 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul’da, Astana Takımı , ilk World Team (dünya takımı) olarak kayıtlara geçecek. Tour of İstanbul’da, bu yıl İBB Spor Kulübü sporcuları da yarışacak. İBB Spor’un hedefi, ilk etapta ‘pro takım’ seviyesine ulaşmak, uzun vadede de World Team olmak. Tour of İstanbul’da Türkiye’den Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi takımları katılacak.

KIŞ SPORU HARİÇ

Turnuvanın adının bile kendisini çok heyecanlandırdığını belirten İmamoğlu, İstanbul’un kar sporları dışında bütün sporlara uygun olduğunu vurgulayarak “Böylelikle bir spor şehri İstanbul’un varlığını da bütün dünyaya göstermiş oluyoruz” dedi.

‘BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

-İMAMOĞLU, “Bisiklet, çevre dostu bir ulaşım aracı olarak, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğu için de bu alana özenli ve stratejik yatırımlar yapıyoruz. İBB olarak, bisiklet yollarının sayısını ve kilometrelerini yoğun bir biçimde arttırıp, bisiklet kullanımını teşvik ederek, bisikletçilerin güvenliğini sağlayarak, şehrimizde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı çok ciddi anlamda hedefliyoruz. Bu nedenle, yollarımızda uluslararası yıldızlar pedal çevirdikçe, İstanbullular için rol model olacağını, bu konudaki talebin artacağını da biliyoruz” dedi.