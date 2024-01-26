İstanbul trafiğine sıkı denetim

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İstanbul Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri dün, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde yaptıkları denetimlerde şerit ihlali, usulsüz siren ve çakar kullanımı yapan ve yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yazdı.

D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimde, içinde hasta olmadığı halde emniyet şeridi kullanan ambulansa işlem yapıldı. Ambulansa 7 bin 129 lira ceza yazılırken, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 5 araca ise toplam 32 bin 195 lira ceza yazıldı. Beşiktaş’ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik yapılan uygulamada ise sivil trafik ekipleri minibüslere binerek yaptığı denetimlerde birçok sürücüye cezai işlem uyguladı. Denetim noktasında durdurulan şoförlere trafikte yaptığı ihlaller de tek tek anlatıldı.

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Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi’nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli yapılan denetim de iki otomobil ve bir hafif ticari araç sürücüsüne kişi başı 3 bin 135 lira cezai işlem uygulandı.