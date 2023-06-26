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İstanbul plajları Bodrum’u aratmıyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yaz Sezonu#TL
İstanbul plajları Bodrum’u aratmıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

Sadece bir mavi bayraklı plajın bulunduğu İstanbul’da, denize girmek isteyenler ücretsiz halk plajlarını, belirli noktalarda da özel plaj işletmelerini tercih ediyor. İşletmelerde giriş ücretleri 150 ile 560 TL arasında değişiyor.

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İstanbul’da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Sıcak havalarda denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor. İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli plaj tesisleri de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor. Tesislerin, büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görüldü.

İŞTE ÜCRETLER

Şile’de birçok tesiste, hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL arasında değişirken, Silivri’de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300 TL’yi, Büyükada’da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığını buldu. Heybeliada’da ise plajlara giriş ücreti hafta içi 300-480 TL, hafta sonu ise 400-560 TL ile ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı. Birçok işletmenin Kurban Bayramı’nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi. İstanbul’da 1 tanesi mavi bayraklı plaj olmak üzere, 90 adet denize girilebilir alan bulunuyor. Mavi bayraklı plaj ise Şile’de yer alıyor.

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İstanbul plajları Bodrum’u aratmıyor

VATANDAŞ ŞİKÂYETÇİ

Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde, hafta içi-hafta sonu fiyatları farklılık gösteriyor. Vatandaşlar yüksek ücretlerden şikâyetçi.

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#İstanbul#Yaz Sezonu#TL

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