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İstanbul otelleri zirvede

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#Tripadvisor#İstanbul#En İyi Oteller
İstanbul otelleri zirvede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Tripadvisor’ın ziyaretçilerin önerileriyle belirlediği en iyi 10 otel sıralamasında Türkiye’den Romance İstanbul Hotel yedinci oldu. Yine İstanbul’daki White House Hotel ise ‘en iyi küçük otel’ seçildi.

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SEYAHAT ve tatil sitesi Tripadvisor, kayıtlı 1.5 milyon işletmeye kullanıcılar tarafından verilen puan ve yapılan yorumları derleyerek “2023 için dünyanın en iyi konaklama yerleri”ni seçti. Dünya çapında en iyiler listesinin birinci sırasında, Hindistan’ın Jaipur kentindeki Rambagh Palace yer aldı. Onu Maldivler’deki Ozen Reserve Bolifushi izledi. Türkiye’den Romance İstanbul dünya sıralamasında yedinci, Avrupa listesinde ise ikinci oldu. Avrupa sıralamasında Romance Istanbul’u İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Shard gökdeleninin 34 ila 52’nci katları arasında hizmet veren Shangri-La The Shard oteli geçti.

İstanbul otelleri zirvede

Sultanahmet’teki Romance İstanbul’un Osmanlı sarayı tarzında dekore edilmiş 40 odası var.

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EN İYİ KÜÇÜK OTEL

Tripadvisor listesinde ayrıca En İyi Küçük Oteller kategorisinde de Türkiye’den bir işletme yer aldı. Ziyaretçilerin, 30 veya daha az odalı favori otellerinin belirlendiği listede İstanbul’daki White House Hotel, üst üste ikinci kez dünya 1 numarası oldu.

İstanbul otelleri zirvede

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#Tripadvisor#İstanbul#En İyi Oteller

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