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İstanbul merkezli uluslararası operasyonda 26 kişi tutuklandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Uluslararası Suç Örgütü#İstanbul Emniyeti
İstanbul merkezli uluslararası operasyonda 26 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 21:14

Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde soktukları belirlenen yasa dışı suç örgütlerine yönelik düzenlenen uluslararası operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat ve İnterpol şube müdürlükleri koordinesinde, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokan suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyonlar düzenlendi.

İstanbul merkezli, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da 23 Haziran ile 4 Temmuz arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli uluslararası operasyonda 26 kişi tutuklandı

 365 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 257 kilo 18 gram skunk, 107 kilo 390 gram kokain ve 597 gram metamfetamin olmak üzere toplam 365 kilogram uyuşturucu madde, 7 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, örgüt mensuplarının 53 taşınmaz, 27 araç ve 15 şirket ile şirket ortaklığı paylarından oluşan toplam 1,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

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İstanbul merkezli uluslararası operasyonda 26 kişi tutuklandı

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'si, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli uluslararası operasyonda 26 kişi tutuklandı

Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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#Uyuşturucu Operasyonu#Uluslararası Suç Örgütü#İstanbul Emniyeti

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