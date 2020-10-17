Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
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İstanbul merkezli 8 ilde kaçak tütün operasyonu: 52 gözaltı
İstanbul ve 7 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir ve Esenyurt'ta imalathanelere yapılan baskınlarda kaçak tütün ele geçirildi.
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