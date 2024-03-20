×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: Çetinler suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Çetinler#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 07:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-15 Operasyonları'nda 'Çetinler' suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da 'Çetinler' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen 15' operasyonlar düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilo eroin 2 kilo metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve yüklü miktarda TL'ye el konuldu.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Çetinler#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!