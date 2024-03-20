İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: Çetinler suç örgütü çökertildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da 'Çetinler' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen 15' operasyonlar düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşları Özay Çetin ve Mert Çetin'in de aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilo eroin 2 kilo metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve yüklü miktarda TL'ye el konuldu.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.