İstanbul merkezli 7 ilde kaçak içki operasyonu: 30 gözaltı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasaya sahte içki süren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yapan ve satan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bir şebekenin ‘medikal’ unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden kaçak içki satışı yaptığını tespit etti. Aynı şebeke üyelerinin yakalanmamak için etil alkol bidonlarını "dezenfektan" etiketleriyle kamufle ederek, ülkedeki birçok şehre kargo ile gönderdikleri belirlendi.

Polis, 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından aralarında şebeke lideri, şebeke yöneticileri, suç ağının diğer üyeleri ve suça karışan şüpheliler olmak üzere toplam 33 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Ekipler, bu sabah şüphelilere yönelik başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, Konya, Muğla, Antalya ve Kayseri illerinde 34 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında şebekenin elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise pet şişelere, damacanalara, plastik bidon ve kolilere doldurulmuş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı bulan 14 ton 445 litre alkollü sıvı , 927 içki kiti ve sevkiyatta kullanılan bir taşıt ele geçirildi.

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