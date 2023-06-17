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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'nün finans kaynaklarına 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 09:54

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütenlere yönelik İstanbul merkezli 5 ildede 33 şüpheliye düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Arslan' operasyonu kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Ekipler İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 euro, 315,42 gram altın, 4 kilo gümüş,

2 "F" serisi 1 Amerikan Doları, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İstanbul#FETÖ#Operasyon

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