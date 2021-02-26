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Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! Adliyeye sevk edildiler

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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! Adliyeye sevk edildiler
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İstanbul merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun İstanbul ayağında, Beykoz'daki bir adreste çete lideri olduğu iddia edilen C.K.'nın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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