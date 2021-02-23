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GeriGündem İstanbul Kuştepe'de şok denetim! Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı
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Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA-
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

İstanbul Kuştepe'de şok denetim! Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı

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İstanbul'un Şişli ilçesindeki Kuştepe'de polis ekipleri tüm giriş çıkışları kapatarak denetim yaptı. Denetimde araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

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  • İstanbul Kuştepede şok denetim Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı
  • İstanbul Kuştepede şok denetim Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı
  • İstanbul Kuştepede şok denetim Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı
  • İstanbul Kuştepede şok denetim Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı
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Şişli'de Kuştepe ve beş mahallede asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan esnafla sohbet ederek sorunları yerinde dinledi.

İstanbul Kuştepede şok denetim Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Kuştepede şok denetim Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı

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