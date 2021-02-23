İstanbul Kuştepe'de şok denetim! Giriş çıkışlar kapatıldı, araçlar didik arandı
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Kuştepe'de polis ekipleri tüm giriş çıkışları kapatarak denetim yaptı. Denetimde araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.
Şişli'de Kuştepe ve beş mahallede asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan esnafla sohbet ederek sorunları yerinde dinledi.
ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.