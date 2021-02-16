İstanbul kara doydu

İstanbul’da kar yağışı için Meteoroloji, günler öncesinden alarm verdi. Kentte günlerdir beklenen kar yağışı, etkisini arttırarak gösteriyor. Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışıyla İstanbul beyaza büründü. Yağış sonrası Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritleri de beyaz örtüyle kaplandı. Görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği İstanbul Boğazı’nda ise kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah beyaz örtüye uyanan vatandaş zor anlar yaşarken, esnaf kapısının önündeki karı temizledi. Akşam saatlerinde ise kar yağışı yeniden etkisini artırmaya başladı. D-100 kara yolunda Küçükçekmece-Beylikdüzü, TEM otoyolunda ise Mahmutbey-Bahçeşehir arasında trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saatinin sona ermesiyle beraber toplu taşımada da yoğunluk oluştu.

ÇARŞAMBAYA KADAR DEVAM

Afet Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında (AKOM) kar yağışının hafta ortasına kadar devam edeceği belirtilirken, “Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara Bölgesi’ni terk etmesi bekleniyor. Perşembe itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek” denildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise “Buzlanma ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olun” uyarısını yaptı.

İMAMOĞLU'NUN İLK KAR SINAVI

İlk kar sınavını veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, “İstanbul’a şu ana kadar metrekareye 15–55 santimetre arası kar yağdı. Tüm anayollarımızı açık tutan, sıfır hata ve eksiksiz şekilde 2 gündür aralıksız çalışan 7.011 personelimize İstanbul halkı adına teşekkür ederim” mesajını paylaştı.









İstanbul’un tamamında Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken, AKOM verilerine göre Üsküdar, Kadıköy ve Sarıyer’de 10-20 santimetre, Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp ve Ümraniye’de 15-25 santimetre, Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz ve Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30 ile 55 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

7 BİN KİŞİ SAHADA

AKOM’dan paylaşılan verilere göre, şu zamana kadar şiddetli rüzgâr nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü.









İBB, bu kış bin 351 araç-iş makinesi ve 7 bin personeli ile sahada görev yapıyor. İBB Yol Bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü. Halihazırda 237’si Esenyurt, 107’si Florya, 26’sı Kayışdağ olmak üzere toplam 370 evsiz vatandaş misafir ediliyor. Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini, Mahmut Bey ve Kavacık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişeleri, Şirinevler, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs girişleri gibi kritik noktalara yerleştirdi. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için de 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldı.