İstanbul, İzmir ve Muğla için peş peşe hava durumu uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



PROF. DR: ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI! BÖLGE BÖLGE SIRALADI

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yarın İstanbul'da yağışlı havanın etkili olacağını belirtirken, 'Cuma yağış yok, cumartesi tekrar yağmurlu ve sıcaklık yarından itibaren yükseliyor pazar 19 derece.' dedi.



Prof. Dr. Şen'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugün Antalya, Isparta, Mersin Akşam Adana, Osmaniye, Hatay, gece Edirne, Kırklareli, Konya, Aksaray ve Nevşehir yağmurlu, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık kuzey ve batı da artacak. Marmara Ege ve İç Anadolu’da sis olacak.

Perşembe Batı’da yağış var hafta sonu da devam edecek. Hafta sonu sıcaklıklar ortalamaya göre aşırı yükselir İstanbul 19 dereceye kadar çıkar.

Doğuda yağış kesiliyor ve sıcaklık artıyor. Haftaya salı sıcaklık ani düşüyor bu dalgalanma Trakya’da ve Anadolu’nun iç kesiminde kar yapabilir.

İstanbul bugün parçalı bulutlu sıcaklık 13 derece. Yarın akşam yağmur var. Cuma yağış yok, cumartesi tekrar yağmurlu ve sıcaklık yarından itibaren yükseliyor pazar 19 derece. Hafta sonu lodos deniz ulaşımını etkiler. Migren gibi baş ve romatizma ağrılarını artırır.

İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden sonra İzmir’in güneyi ile Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün 5 gün için yurt genelinde beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13