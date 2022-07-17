Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tatilciler 'dönüş' yolunda! Gişelerde kuyruklar oluştu

#BURSA#Bayram Tatili#Trafik Yoğunluğu
Tatilciler dönüş yolunda Gişelerde kuyruklar oluştu

İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğu başladı. Öte yandan Bodrum'da 9 günlük tatilinin bitmesiyle dönüş trafiği yoğunlaşırken, bugün 10 bin araç çıkış yaptı. Son 3 günde ilçeden çıkış yapan araç sayısının ise 100 bin olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu. HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu.

Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı.

Tatilciler dönüş yolunda Gişelerde kuyruklar oluştu

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri iskelesinde tatil dönüşü yoğunluk yaşandığı görüldü. 

BODRUM'DAN 3 GÜNDE 100 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı. Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı.

Tatilciler dönüş yolunda Gişelerde kuyruklar oluştu

Öte yandan dün Turgutreis- Milas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.

Tatilciler dönüş yolunda Gişelerde kuyruklar oluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Bayram Tatili#Trafik Yoğunluğu

BAKMADAN GEÇME!

Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts

BAKMADAN GEÇME!

Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts