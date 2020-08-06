İstanbul İl Seçim Kurulu’nda görev değişikliği

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’nda gerçekleşen törene, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen İstanbul 19’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ali Ahmet Gürgül, yaş haddinden emekliye ayrılan Ziya Bülent Öner, üye hâkimler AK Parti ve CHP temsilcileri katıldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Gürgül, “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak verilmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” diye yemin etti. Gürgül ardından tutanağı imzalayarak görevine başladı.