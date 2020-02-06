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Elif YAVUZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden hastaların otobüsle taşınması iddialarına açıklama

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden hastaların otobüsle taşınması iddialarına açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan hastaların otobüsle taşındığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler yer verildi:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayda uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlileri olay mahalline ulaşmıştır. 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulanslarımız havaalanına intikal etmiştir. Yaralılarımız toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşınmıştır. Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından enkaz dışına çıkan kazazedelerin bir kısmını, sızan yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırarak terminale nakletmiştir. 179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.”

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