Ä°stanbul iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen: Ã‡atÄ± altlarÄ±nda dolaÅŸmayalÄ±m

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CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Orhan Åžen, Ä°stanbul iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kacak olan vatandaÅŸlarÄ± uyaran Åžen'in konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

SAATTE 75 KÄ°LOMETREYE KADAR Ã‡IKABÄ°LECEK

Serin bir hava etkili. Havada bulut var. Nem biraz fazla, bugÃ¼n Ä°stanbul en fazla 29 derece olacak. RÃ¼zgar var, Kuzey DoÄŸu'dan yani poyrazdan; Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±na kadar etkili olacak. Ä°stanbul, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Ä°zmir ve bu ÅŸeritte rÃ¼zgÃ¢r etkili olacak. Zaman zaman fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esebilir. 30-40 kilometrelik bir rÃ¼zgar var ama 70-75 kilometreye kadar Ã§Ä±kabilecek. FÄ±rtÄ±na esnasÄ±nda Ã§atÄ± altlarÄ±nda dolaÅŸmayalÄ±m. AÄŸaÃ§ diplerine araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± park etmeyelim.

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Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸ var ama Ã§ok kuvvetli gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Basra KÃ¶rfezi'nden gelecek olan sÄ±cak hava dalgasÄ± baÅŸlÄ±yor. Ä°Ã§ Anadolu, Ä°Ã§ Ege doÄŸusu, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu ve Akdeniz'in doÄŸusundaki ÅŸehirlerde aÅŸÄ±rÄ± derecelere ulaÅŸabilecek. Malatya 44, ElÃ¢zÄ±ÄŸ 43, Ankara 38-39 derece olacak. Denizli-Afyon 38 dereceye, Konya 40 dereceye Ã§Ä±kacak. Buradaki insanlar dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±n Ã¶nemli bir iÅŸleri yoksa. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 5 gÃ¼n sÃ¼recek bu sÄ±cak hava dalgasÄ±. Beyaz ve bol giyinsinler. Bunun hissedilen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yok. Kuru hava olduÄŸu iÃ§in ne Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼yse o olacak.

Ä°stanbul'da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 4-5 gÃ¼n sÄ±caklÄ±k 30 dereceyi geÃ§meyecek. OlmasÄ± gereken sÄ±caklÄ±klar devam edecek.

BUGÃœN YURT GENELÄ°NDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; bugÃ¼n Ã¼lkemizin kuzey kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, BalÄ±kesir'in kuzeyi, Ã‡anakkale'nin doÄŸusu ile Ardahan Ã§evreleri yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

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MARMARA

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, BalÄ±kesir'in kuzeyi ile Ã‡anakkale'Nin doÄŸusunun yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n bÃ¶lgenin batÄ±sÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor..

EGE

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, kuzeydoÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AKDENÄ°Z

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Ä°Ã‡ ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

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ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ± kesimlerinin aralÄ±klÄ± ve yerel saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DGÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

OÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, kuzeydoÄŸu kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ardahan Ã§evrelerinin yerel saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

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