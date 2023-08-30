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İstanbul için tehlike çanları! Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

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#İstanbul#Baraj#Orhan Şen
İstanbul için tehlike çanları Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 12:54

Tüm yurtta etkili olan rekor sıcaklıklar kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Prof. Dr. Orhan Şen, içme suyu barajlarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğini açıkladı.

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Bu yaz İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklıkla barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 29.9 seviyesine geriledi.

UZMANLARDAN TEDBİR UYARISI

Uzmanlar, kuraklığa karşı tedbirli olmamız konusunda uyararak su tasarrufu çağrısında bulunuyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki barajların doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğini açıkladı.

İstanbul için tehlike çanları Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'un içme suyu barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde %29.49. Barajlardaki mevcut su 256 milyon metreküp. Bu suyun yarısı Melenden gelen su." ifadelerini kullandı.

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İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 30 Ağustos 2023 tarihinde şu şekilde:

Alibey Barajı: % 12,32
Büyükçekmece Barajı: % 8,71
Darlık Barajı: % 44
Elmalı Barajı: % 19,62
Istrancalar Barajı: % 19,35
Kazandere Barajı: % 9,32
Ömerli Barajı: % 62,34
Pabuçdere Barajı: % 3,73
Sazlıdere Barajı: % 14,18
Terkos Barajı: % 15,71

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#İstanbul#Baraj#Orhan Şen

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