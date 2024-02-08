İstanbul hesabı yeniden... Başak Demirtaş denklemden çıktı

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Başak Demirtaş, Edirne Cezevi’ndeki eşi Selahattin Demirtaş ile görüşmesinin ardından 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için “Halk ister, partimiz de uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz” demişti. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Demirtaş’ın çıkışının kendileri için sürpriz olsa da “sevindirici bulduklarını” söyledi. Sonraki günlerde DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş’ın bu açıklamasıyla “aday havuzuna” alındığını, Merkez Yürütme Kurulu’nda olası adaylar arasında değerlendirileceğini açıkladı.

TABANA RAĞMEN HAVA DÖNDÜ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit de Demirtaş’ın açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirtti. Demirtaş’ın adaylık olasılığı parti tabanında heyecan oluşturdu. Ancak DEM Parti MYK’nın 5 Şubat kararında İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarılacağı ilan edilmesine karşın Demirtaş’ın adı anılmadı. Bu süreçte parti kulislerinden, “Demirtaş’ın doğru aday olmayabileceği, böyle güçlü bir isimle yarışa girilmesinin İstanbul özelinde taktik kararlar alınmasına engel olabileceği” yönünde yorumlar yansıdı. Sürpriz şekilde Başak Demirtaş’ın adaylığına en çok direnç gösteren kesimin partideki kadın örgütlenmesi olduğu belirtildi. Başak Demirtaş’ın adının Selahattin Demirtaş’ın eşi olarak gündeme getirilmesinden rahatsız olan kadın yöneticiler, parti açısından bir dayatma görüntüsü oluşabileceğini, bu süreçte Demirtaş’ın haksız eleştiriye uğrayabileceğini savundu.

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İKNA HEYETİ GİTMİŞ

DEM Parti yönetimiyle Demirtaş arasındaki “istişarenin” sonucu dün açıklandı. Bu açıklamada, DEM Parti’den Demirtaş’a 5 Şubat’ta bir “ikna heyetinin” gittiği ve ortak karar alındığı anlaşıldı. Adaylık talebini geri çeken Başak Demirtaş, “5 Şubat 2024 günü partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyonla alınmıştır” dedi.



Hemen ardından DEM Parti MYK’dan yapılan açıklamada, “Yetkili kurullarımız tüm seçenekleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak, aday olmaması görüşüne varılmıştır” denildi. Grup Başkanvekili Sezai Temelli de “Nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç verdiyse şimdiki açıklaması da güç vermiştir” diye açıklama yaptı.

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BU HAMLE NEDEN YAPILDI

DEM Parti kulisinde, Başak Demirtaş’ın hamlesinin eşi Selahattin Demirtaş’tan bağımsız olmadığı konusunda görüş birliği bulunuyor. “Demirtaş çifti bu hamleyi neden yaptı?” sorusu ise güncelliğini koruyor. Siyasi kulislerde bu konuda iki seçenek üzerinde duruluyor. Birincisi; 2023 seçiminde HDP’nin ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını isteyen, ancak önerisi kabul görmeyen Selahattin Demirtaş bu çıkışıyla 2024 seçiminde DEM Parti açısından “aday çıkarmama” olasılığını kaldırdı. İkincisi; Başak Demirtaş siyasette ve özellikle DEM Parti tabanında halen ne kadar etkili olduğu göstererek, eşinin cezaevinde “unutulması” veya “yok sayılması” yaklaşımına tavır gösterdi.

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TAKTİK BİR KARAR MI

Gelinen aşamada DEM Parti’nin olası İstanbul adayları olarak Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve eski HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun adları geçiyor. Başak Demirtaş dışındaki bütün isimlerin farklı sonuç vereceğine ve DEM Parti’nin son manevrasının yine taktik bir karar olabileceğine işaret ediliyor. Buna göre, DEM Parti iddialı olmayan bir adayla da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na örtülü destek sağlayabilir. Bunu iddia eden siyasiler, “İstanbul’da 1.5 milyona yakın Karadenizli seçmen bulunuyor. DEM Parti hiç aday çıkarmazsa İmamoğlu’nun bu kesimden alacağı oylar çok sınırlı kalabilir. Yani DEM’in adaysız katıldığı seçim, genel kanının aksine Ekrem İmamoğlu’na zarar verebilir” görüşünü savunuyor.

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CEZAEVİNDEN MESAJ

DEM Parti Miletvekilleri Rüştü Tiryaki ile Saruhan Oluç da dün Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüştü. Tiryaki, “Bir mesajı var. Demirtaş’ın söylediği şey şu: ‘Başak Hanım’ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz’ diyor” dedi.