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İstanbul hedefi: Olimpiyat şehri

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#Murat Kurum#Olimpiyat#Başakşehir Futbol Kulübü
İstanbul hedefi: Olimpiyat şehri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’da futbol kulüplerini ziyaretini dün Başakşehir Futbol Kulübü’yle sürdürdü.

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Kurum ziyaretin ardından Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile açıklamalarda bulundu. Kurum’a adaylık sürecinde başarılar dileyen Gümüşdağ, “Birikimini, tecrübesini, İstanbul hafızasını çok iyi biliyorum. İnşallah İstanbul muradına erer” dedi.

Kurum da İstanbul’u sporun başkenti ve olimpiyat şehri yapmak için organizasyonları artıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hatay için söylediği, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” sözleriyle ilgili soruyu da cevaplayan Kurum, “Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar” dedi.

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#Murat Kurum#Olimpiyat#Başakşehir Futbol Kulübü

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