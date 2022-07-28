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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Midesinde kapsülle yakalandı

#Uyuşturucu#İstanbul Havalimanı#Operasyon
İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Midesinde kapsülle yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu yolcunun midesinden kapsül kokain yakalandı. Diğer operasyonda gelinlik astarına gizlenen uyuşturucu bulundu.

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İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince farklı tarihlerde 3 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İlk operasyonda Güney Amerika’dan İstanbul Havalimanı'na gelen oradan da İzmir’e gideceği tespit edilen yabancı uyruklu yolcu, riskli olarak değerlendirildi. Yapılan üst ve eşya aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle tekrar yapılan arandığında karın bölgesinde bir sertlik olduğu fark edildi. Yolcunun iç beden muayenesinde 85 kapsül yuttuğu tespit edildi. Analiz edilen kapsüllerde kokain olduğu belirlendi.  

İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Midesinde kapsülle yakalandı



İkinci operasyonda Orta Doğu'dan Afrika’ya transit olarak gidecek uçağa ilişkin yapılan risk analizinde bazı kargolar şüpheli olarak değerlendirildi. X-ray taramasından geçirilen ve ekipler personelince detaylı olarak aranan şüpheli kargoların birinde paketlenmiş halde 96 kilogram khat cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Midesinde kapsülle yakalandı

GELİNLİK ASTARINDA UYUŞTURUCU 

Ekiplerin havalimanında gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise yurtdışından gelen ya da transit olarak gidecek olan kargo gönderilerinin rutin kontrolü sırasında belirlenen şüpheli pakette yapılan aramada, gelinlik astarına gizlenen 14 bin 500 adet amfetamin ele geçirildi. Afrika ülkelerinden gelen uçuşlarda tespit edilen 3 şüphelinin Gümrük Muhafaza personelince takibi sonucunda yapılan aramalarda valizlerinde gizlenmiş halde toplam 10,5 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelileri havalimanı dışında bekleyen kişilere de ulaşılarak 4 kişi gözaltına alındı. 

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#Uyuşturucu#İstanbul Havalimanı#Operasyon

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