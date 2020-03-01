MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
GeriGündem İstanbul Havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim YILDIZ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
Abone Olgoogle-news

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 56 ülkede daha görülen corona virüs nedeniyle Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore'de uçuşlar durdurulurken, gece saatlerinde kutsal topraklardan gelen umreciler termal kamera ile taramadan geçirilerek yurda giriş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda dün gece saatlerinde kutsal topraklarda bulunan umrecilerin geri dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda havalimanına takviye sağlık ekibi ve 16 ambulans hazır bulunduruldu. Umreciler termal kameralarla taranarak yurda giriş yaparken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

''BİZE SORULAR SORDULAR''

Umre'den gelen Türk yolcular uçaktan indikten sonra sağlık ekipleri tarafından taramadan geçtiklerini ve kendilerine bir kaç soru sorulduğunu söyledi.

Umreden gelen Hakan Tansu, "Oradaki havalimanında kontrole tutulmadık. Buraya geldikten sonra sağlık taramasından geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Suudi Arabistan'a gidişler iptal ama buraya gelişlerde bir sıkıntı yok" dedi.

İstanbul Havalimanında umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
Yolculardan Sedat Canbaz ise, "Biz de umre seferlerinin iptal edildiğini Medine'de öğrendik. İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra burada kontrol edildik. Burada bir cihaz ile kontrol edildik. Birtakım sıkıntılarımızın olup olmadığını sordular. Ateşimizin öksürüğümüzün olup olmadığını sordular" diye konuştu.

İstanbul Havalimanında umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.03.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle