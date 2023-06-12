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İstanbul Havalimanı'nda suntalara gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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#İstanbul Havalimanı #Uyuşturucu#Sunta
İstanbul Havalimanında suntalara gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 14:48

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir kargo gönderisinin içerisinden çıkan ve üretim esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği tespit edilen suntalarda 80 kilogram afyon sakızı ele geçirdi.

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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışma sonucu, yurtdışından İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargo gönderisi ekipler tarafından incelemeye alındı. Kargo paketi, Narkotik dedektör köpeklerin de yardımıyla arandı. Köpeklerin pakete tepki verdiğini gören ekipler, detaylı fiziki arama yaptı. Açılan kargoda mobilya imalatında kullanılan türde çok sayıda sunta bulunduğu görüldü.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analiz edilmesi sonucunda afyon sakızı olduğu belirlendi. Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu toplam 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda suntaların üretimleri esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği, uyuşturucunun dışarıdan bakılarak belli olmadığı ve bu yöntemle gizlendiği tespit edildi. Konuyla ilgili incelemeleri genişleten gümrük muhafaza ekipleri, kargonun alıcısına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#İstanbul Havalimanı #Uyuşturucu#Sunta

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