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Alper KORKMAZ/ DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

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İstanbul Havalimanı'ndan Kuveyt'e kaçak yollarla pırlanta ve 20 bin dolar para götürmek isteyen Hint uyruklu şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Check-in  yaptırdığı sırada gözaltına şüphelinin valizinden toplam ağırlığı 16,48 gram olan çok sayıda pırlanta taş ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı bilgisini aldı. İstanbul Havalimanı'dan saat 00:50'de Kuvey'te gidecek olan şüpheli check-in yaptırdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Hint uyruklu Kaushık A. K. isimli şüphelinin valizlerinde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 16,48 gram gelen ve pırlanta olduğu değerlendirilen taşlar ile 20 bin dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan Hintli Kaushık A. K. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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