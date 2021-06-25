MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Havalimanı'nda panik! Alev topuna döndü
GeriGündem İstanbul Havalimanı'nda panik! Alev topuna döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda panik! Alev topuna döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Havalimanı'nda panik! Alev topuna döndü

İstanbul Havalimanı'nda müşterisini almak için gelen turizm firmasına ait VIP minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir anda alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Havalimanı geliş katında saat 00.30 sıralarında müşterisini karşılamaya gelen VIP minibüsün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın şoförü son anda kendini dışarı atarken, ilk müdahaleyi de aracında bulunan yangın tüpüyle kendisi yaptı. Polis ekipleri yanan aracın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken, çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yanan aracı söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, VIP minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Havalimanında adım adım takip edildiler Turistlerin üzerinde ele geçirildi...
İstanbul Havalimanı'nda adım adım takip edildiler! Turistlerin üzerinde ele geçirildi...

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Havalimanında panik Alev topuna döndü

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi