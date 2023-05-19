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İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi yarın başlıyor

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#İstanbul Havalimanı#Secim2023#Seçim
İstanbul Havalimanında oy verme işlemi yarın başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 13:19

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışına kayıtlı Türk vatandaşları, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere, gümrük kapıları ve temsilciliklerde yarın oy kullanmaya başlayacak.

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28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yarın sabah 08.00 itibariyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Oylar burada toplandıktan sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

İstanbul Havalimanında oy verme işlemi yarın başlıyor

 İLK TURDA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 18 BİNİ AŞKIN SEÇMEN OY KULLANDI

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Gümrük kapılarında olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da oy verme işlemi yarın sabah 08.00 itibariyle başlayacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları havalimanında 6'sı geliş 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı. İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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#İstanbul Havalimanı#Secim2023#Seçim

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