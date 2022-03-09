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İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Şüpheli hareketleri harekete geçirdi

#Kaçak#Cep Telefonu#Operasyon
İstanbul Havalimanında operasyon: Şüpheli hareketleri harekete geçirdi

Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Eritreli kadın yolcunun el ve sırt çantasında, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 73 cep telefonu ele geçirildi. Kadının, polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Dubai'den 17 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Samrawit Hagos M. isimli Eritreli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı. Gümrüklü alandan çıkan yolcu şüpheli hareketleri nedeniyle İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

İstanbul Havalimanında operasyon: Şüpheli hareketleri harekete geçirdi

350 BİN LİRA DEĞERİNDE 73 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrollerde yolcunun el ve sırt çantası içerisinde üç farklı marka olmak üzere 73 cep telefonu olduğu tespit edildi. Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen telefonların yaklaşık 350 bin lira piyasa değerine sahip olduğu belirtildi. Eritreli yolcu hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı. Kadının, polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Kaçak#Cep Telefonu#Operasyon

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