İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.

PARMAK İZİ KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı. PKK terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman gözaltına alındı.

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Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.