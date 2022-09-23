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İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı

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#Operasyon#Terörist#İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanında operasyon: Gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 11:19

Yüksekova'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.

PARMAK İZİ KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü.

İstanbul Havalimanında operasyon: Gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı. PKK terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman gözaltına alındı.

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İstanbul Havalimanında operasyon: Gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı

Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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#Operasyon#Terörist#İstanbul Havalimanı

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