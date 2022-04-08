İstanbul Havalimanı’nda geleneksel Ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Haberin Devamı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda geleneksel etkinlikler, yolcularla buluşuyor. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri, yerli ve yabancı yolcular ilgiyle takip ediyor.

Ramazan ayı için özel olarak süslenen terminalin gidiş ve geliş katlarında oluşturulan alanlarında geleneksel sanatlara ilişkin etkinlikler gerçekleştiriliyor. Karagöz ve Hacivat, Kavuklu ile Pişekâr oyunları başta olmak üzere gölge, kukla, meddah oyunları sahneleniyor.

Ayrıca atlı karınca, dönme dolap ve trambolininin yer aldığı alanda ise oyunlar oynayan çocuklar eğlenceli dakikalar yaşıyor. Etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.