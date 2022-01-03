İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakalandı

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Venezuela uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

