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Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi

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İstanbul Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi

İSTANBUL Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda, etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislere yönelik kapsamlı şekilde ilk eğitim yardımı verilmeye başlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere başta temel yaşam desteği olmak üzere, kalp masajı, kanama-yaralanma, sara krizi, kalp krizi ve Heimlich manevrası olarak adlandırılan boğulma vakalarında havayolundaki tıkanıklığın açılmasına yarayan konular öğretilecek.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.

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