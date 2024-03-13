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İstanbul Havalimanı İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin evi oldu

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Film
İstanbul Havalimanı İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavianinin evi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 12:44

Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani İran'a da geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan akademisyenin buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürüyor. Dr. Shiva Kaviani'nin İstanbul Havalimanı'ndaki anları Tom Hanks'in ünlü Terminal filmini hatırlattı.

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Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü. İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı.

Bu kez Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti. Buradan da ret cevabı alan İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

İstanbul Havalimanı İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavianinin evi oldu

HAVALİMANINDA SABAHLIYOR

Kanada'ya gidemeyen, İran'a da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Terminalde yolcu bekleme alanlarında uyuyan, İranlı yolcu yaklaşık 2 aydır havalimanında kalıyor.

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İstanbul Havalimanı İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavianinin evi oldu

Bir valiz ve bir çantayla vize alanlarında yolcularla birlikte oturan kadın yolcuya personel yardımcı olmaya çalışıyor. Görüntülendiğini fark edince 'Fotoğrafımı çekme' ' Bana saygı duymuyorsun' diyen kadın akademisyenin polis ekipleri tarafından terminalden çıkartılıp uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavianinin evi oldu

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Film

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