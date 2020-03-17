Elif YAVUZ / DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 14:21,
İstanbul Havalimanı bugün... Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi!
AVRUPA'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.
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