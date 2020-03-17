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Elif YAVUZ / DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı bugün... Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi!

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İstanbul Havalimanı bugün... Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi!
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AVRUPA'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler de İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü. 

İstanbul Havalimanı bugün... Avrupadan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi


Avrupa'dan gelen Türkleri yurtlara götürecek otobüsler havalimanına geldi
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