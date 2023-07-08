×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul genelinde huzur denetimi yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#GBT#Genel Bilgi Toplama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 23:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında denetimler gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'İstanbul Huzur' denetiminde araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda detaylı arama yapılırken, içerisinde bulunanların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği ‘Mask’ aramalarda bulunurken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

İstanbul genelinde huzur denetimi yapıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#GBT#Genel Bilgi Toplama

BAKMADAN GEÇME!

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık
Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada