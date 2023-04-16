İstanbul Finans Merkezi yarın açılıyor, Karadeniz gazı için gün sayılıyor: Berat Albayrak'ın sözleri yeniden gündem oldu

Haberin Devamı

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. 20 Nisan'da ise Karadeniz gazı devreye alınacak. Her iki önemli projenin de temeli temeli Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde atılmıştı.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan bankalar etabı yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak.

BAKAN NEBATİ'DEN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BAKAN KURUM'DAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE İNCELEME

Açılış öncesi Finans Merkezi’nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin yatırım değerinin 65 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Bakan Kurum, “İstanbul’umuz herkesin İstanbul’u, finansın da İstanbul’u olacak ve hep birlikte burada büyük bir coşkuyla İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ni hem ülkemize hem de dünyaya kazandırmış olacağız. İstanbul Finans merkezi ile küresel finans sektöründe Türkiye’yi de en önde gelen ülkelerden biri haline getirecek adımı atıyoruz. Finans merkezi artık ülkemizi Amerika’daki, New York’daki, Londra’daki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getirmiş olacak” dedi.

50 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

İstanbul Finans Merkezi’nin, tüm ihtiyaçlara cevap verecek fiziki ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu dile getiren Bakan Murat Kurum, “Finans sektörünün her türlü hizmeti sunabileceği; istihdamıyla, katma değeriyle hem yakın Avrupa’ya, hem de Ortadoğu’ya hizmet sağlayacak bir merkez tasarladık. Finans şirketlerinin rekabet gücünü artıracak, daha da yukarıya taşıyacak İstanbul Finans Merkezi’nde tam 50 bin kardeşimiz çalışacak. Burası aynı zamanda İslami finans piyasalarına da yön verecek en kapsamlı ve en etkin hizmetleri sunacak. Finansın kalbi burada atacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

OFİS, AVM VE OTEL

Finans Merkezi’ne ilişkin detayları da paylaşan Bakan Kurum şunları söyledi: “Proje içinde 1.4 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ofiste çalışan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, yine bölgenin hizmet alabileceği 100 bin metrekarelik bir alışveriş alanı bulunuyor. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ve 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 araç kapasiteli bir otopark bulunuyor. Projenin 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Çalışanlar ve misafirlerle birlikte 100 bin kişilik bir alandan bahsediyoruz. Projede akademi ve araştırma merkezleri de yer alıyor. Ayrıca finans alanında dünya standartlarında bir eğitim merkezi de olacak ve bu merkez sayesinde finans sektörünün ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yapılacak.”

Haberin Devamı

BERAT ALBAYRAK'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: İSTANBUL'A FİNANS MERKEZİ OLMAK ÇOK YAKIŞACAK

İstanbul Finans Merkezi projesi çalışmalarına Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde özel çaba harcayan Berat Albayrak'ın 2020 yılında yaptığı paylaşım tekrar gündeme geldi.

Albayrak paylaşımında Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktararak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı.

KARADENİZ GAZI İÇİN TARİHİ GÜN 20 NİSAN

Karadeniz gazının sisteme bağlanması çalışmalarında da sona gelinirken, Filyos Gaz İşleme Tesisi de "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" için gün sayıyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin çıkan gazın ilk etapta Türkiye’nin toplam ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacağını söyledi. Bilgin, "Faz-1 aşamasında günlük üretim 10 milyon metreküp olacak. Faz-2’de 40 milyon metreküpe ulaşacağız. Faz-2 için tamamlama tarihi 2025, Faz-3 ise 2028 yılında tamamlanacak ve bu aşamada günlük üretim 60 milyon metreküp olacak. Yani Faz-3 ile birlikte Türkiye’nin toplam ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin geçen yıl 96 milyar dolarlık enerji faturası ödediğini hatırlatan Melih Han Bilgin, “Son aylarda projenin hızlanması siyasi kaygılarla yani seçim öncesine bazı aşamaları yetiştirmek için eğil. 100 milyar dolara yaklaşan bir parayı dışarıya ödüyoruz. Projenin erken başladığı, gazın sisteme erken verildiği her gün bu paranın azalması demek. 1.2 milyar Dolar daha az ödemek çok önemli. Şu an biz hasta durumdayız. Sırtımızda böyle bir yükle devam ediyoruz. Proje erken başlarsa hem bu parayı dışarı ödemeyiz hem de çıkan gazdan para kazanırız. Çarpan etkisi çok büyük” dedi.

Projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Karadeniz gazı MAYIS'TA EVLERDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif" dedi. Dönmez, "Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

TARİHİ YOLCULUĞU BAŞLATAN İSİM: BERAT ALBAYRAK

Türkiye'nin tarihi enerji yılında 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sözleriyle başlamıştı. Albayrak, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisi ile, yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." demişti.

Albayrak, yerli sondaj filosunu kurdu, Türkiye'yi enerjide bağımsız ülkeler listesine sokacak stratejik adım böylece atıldı. 1 yıl sonra Fatih Sondaj Gemisi gemisi keşif için açıldı.

TPAO, Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı. Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.