Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın; 3 işçi dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Finans Merkezi#İnşaat#Yangın
İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın; 3 işçi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 20:04

Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilenirken, yangın söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi Finans Caddesi'nde inşaatı süren İstanbul Finans Merkezi binasında çıktı. B blokta bulunan -4'üncü kattaki çalışmalar sırasında bilinmeyen başlayan yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı. Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binadaki işçiler tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıp soğutma çalışmasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Finans Merkezi#İnşaat#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi
80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta