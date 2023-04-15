İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor... Bakan Kurum'dan açıklama

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecekler. Finansın kalbi burada finans merkezinde atacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle gururlanacağımız projeyi İstanbullularımıza sunuyoruz.

"YATIRIM DEĞERİ 65 MİLYAR LİRAYI BULMUŞTUR"

Süreci hamdolsun tamamladık. Bu projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur. 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz.

17 NİSAN'DA AÇILIŞI YAPILACAK

Hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır. 17 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız. İstanbul finans merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

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Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Hep söylüyoruz siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak. Yaptıklarınız konuşacak.

Biz konuşmuyoruz eserlerimiz konuşuyor. Bir tarafta İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamlamış, diğer tarafta engelleniyoruz bize iş yaptırmayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz vatandaşı için İstanbul için 1 buçuk milyon konutun dönüşümü için irade koyanlar var. İstanbul'da bayramın ilk gününde açıklayacağız, bir irade koyanlar var diğer tarafta 5 yılda 1500 konut yapamayanlar var. İstanbul'un sorunları için çalışsın. Kendisi değil eserleri konuşsun.

Burada çok güzel etkinlikler olacak. Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir. 17 Nisan saat 14.00'de tüm vatandaşlarımızı açılışa bekliyoruz.