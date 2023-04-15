Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor... Bakan Kurum'dan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Murat Kurum#İstanbul Finans Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 12:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi açılışı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 17 Nisan'da açılışı yapılacak olan merkezle ilgili, "Bu projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur. 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecekler. Finansın kalbi burada finans merkezinde atacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle gururlanacağımız projeyi İstanbullularımıza sunuyoruz.

"YATIRIM DEĞERİ 65 MİLYAR LİRAYI BULMUŞTUR"

Süreci hamdolsun tamamladık. Bu projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur. 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz.

17 NİSAN'DA AÇILIŞI YAPILACAK

Hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır. 17 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız. İstanbul finans merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Haberin Devamı

Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Hep söylüyoruz siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak. Yaptıklarınız konuşacak. 

Biz konuşmuyoruz eserlerimiz konuşuyor. Bir tarafta İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamlamış, diğer tarafta engelleniyoruz bize iş yaptırmayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz vatandaşı için İstanbul için 1 buçuk milyon konutun dönüşümü için irade koyanlar var. İstanbul'da bayramın ilk gününde açıklayacağız, bir irade koyanlar var diğer tarafta 5 yılda 1500 konut yapamayanlar var. İstanbul'un sorunları için çalışsın. Kendisi değil eserleri konuşsun.

Burada çok güzel etkinlikler olacak. Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir. 17 Nisan saat 14.00'de tüm vatandaşlarımızı açılışa bekliyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Murat Kurum#İstanbul Finans Merkezi

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık